Kentin dört bir yanından görülen şehir hastanesi yangını kontrol altına alındı

Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaatı devam eden bin yataklı şehir hastanesinde işçi yatakhanelerinin bulunduğu bölümde çıkan ve kentin dört bir bölgesinden görülen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

  • Sakarya Adapazarı'nda inşaat halindeki bin yataklı şehir hastanesinin işçi yatakhanelerinde yangın çıktı.
  • Yangında bir işçi dumandan etkilenerek hastaneye sevk edildi ve 21 konteyner hasar gördü.
  • Yangın kontrol altına alındı ve inceleme başlatıldı.

Sakarya Adapazarı'nda inşaat halindeki bin yataklı şehir hastanesinin işçi yatakhanelerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bir işçi dumandan etkilendi, 21 konteyner hasar gördü.

ŞEHİR HASTANESİ İNŞAATINDA YANGIN ÇIKTI

Alandüzü Mahallesi'nde inşaatı devam eden Bin Yataklı Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan işçilerin istirahat ettiği alanda bulunan konteynerlerden oluşan yapıda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Dumanlar şehrin dört bir yanından görünürken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

21 KONTEYNER HASAR GÖRDÜ

Olay yerine gelen ekipler, yangının bitişikte bulunan yapılara sıçramaması için seferber oldu. Yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak muhtemel facianın önüne geçildi. Meydana gelen yangın sebebiyle bir işçi dumandan etkilenerek hastaneye sevk edildi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında yatakhane olarak kullanılan 21 konteyner hasar gördü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
