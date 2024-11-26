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Sakarya'da Pompalı Tüfekli Saldırı

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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir eve düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda maddi hasar meydana geldi, ev sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Olayın ardından polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'da bir eve pompalı tüfekli saldırı

SAKARYA - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde gece saatlerinde bir eve pompalı tüfekli saldırı düzenlendi. Maddi hasarın yaşandığı olayda, ev sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Olay, dün gece saatlerinde Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Altıntaş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.B.'ye ait iki katlı evin alt katına kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfek ile ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar evin camlarını kırdı. Herhangi bir yaralananın olmadığı olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırının gerçekleştirildiği adreste inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'da Pompalı Tüfekli Saldırı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa
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