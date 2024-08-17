Sakarya'da park halindeki kamyonet alev aldı, 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çalıştırmak istenilen park halindeki kamyonet alev aldı. Aracın içerisinde bulunan tiner sebebi ile kısa sürede büyüyen yangın esnasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yangın, Hatipler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü park halinde bulunan 34 DU 9556 plakalı kamyonetini çalıştırmak istediği esnada alev aldı. Aracın içerisinde bulunan tinerlerin etkisi ile yangın büyüdü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve aracın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA