Sakarya'da palet atölyesi alevlere teslim oldu - Haberler

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Sakarya'da palet atölyesi alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakarya'da palet atölyesi alevlere teslim oldu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan palet imalat atölyesi alevlere teslim oldu.

SAPANCA, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan palet imalat atölyesi alevlere teslim oldu. Maddi hasarın oluştuğu yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Kurtköy Yavuz Selim Mahallesi'nde F.G.'ye ait palet imalat atölyesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin atölyeyi sardığı yangın için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği konu ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya'da palet atölyesi alevlere teslim oldu

Sakarya'da palet atölyesi alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya, İtfaiye, Sapanca, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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