Uyuşturucu sevkiyatı otoyol gişesinde engellendi: 2 tutuklama

Sakarya Anadolu Otoyolu gişelerinde polisin düzenlediği narkotik operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Araçta metamfetamin ve sentetik cannabinoid ele geçirilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya'da polis ekiplerince Anadolu Otoyolu gişelerinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve imalatının engellenmesine yönelik çalışmalarını yürüten Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin içerisinde bulunduğu aracı Anadolu Otoyolu Adapazarı gişelerinde durdurarak operasyon gerçekleştirdi. Araçta bulunan B.D. (40) ve U.K. (31) isimli şüpheliler polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik timlerince araç içerisinde yapılan detaylı aramalarda; 95 gram metamfetamin maddesi ile 0.60 gram sentetik cannabinoid maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler B.D. ve U.K., çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

