Sakarya'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: Motokurye Yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada motokurye yaralandı.

Kaza, Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 AKB 951 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan motokurye yaralandı. İlk olarak yaralı motokuryenin yardımına koşan çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA