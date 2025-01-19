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Sakarya'da Otomobil Kapısı Farında Asılı Kaldı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen ilginç kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu bir otomobilin kapısı diğer aracın farında asılı kaldı. Kazada bir kişi yaralandı.

Sakarya'da ilginç kaza: Otomobilin kapısı, çarpıştığı aracın farında asılı kaldı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kazaya karışan bir otomobilin kapısının diğer aracın farında asılı kalması ise hayrete düşürdü.

Kaza, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi 404. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö.Y. idaresindeki 54 FV 228 plakalı otomobil ile B.Ş. kontrolündeki 78 ABG 838 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan Ö.Y. idaresindeki otomobil, takla atarak durabildi. Ters dönen otomobilin kapısı, diğer otomobilin farında asılı kaldı. Meydana gelen kazada Ö.Y., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe hastanesinde yapılan işlemlerin ardından Ö.Y., Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sakarya'da Otomobil Kapısı Farında Asılı Kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESRA ANGÜN - 3.Sayfa
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