Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, D-650 Yeniden Trafiğe Açıldı

Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, D-650 Yeniden Trafiğe Açıldı
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Geyve ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle kapatılan D-650 kara yolu, yangın söndürme çalışmalarının ardından kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Yangın alanı helikopterle görüntülendi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle kapatılan D-650 kara yolu yeniden trafiğe açılırken, yanan alanlar helikopter içinden görüntülendi.

Saat 13.00 sıralarında Karaçam ile Nuruosmaniye Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına yaklaşık 3 saattir müdahale ediliyor. Alevlerin yaklaştığı Nuruosmaniye Mahallesi tedbir amacıyla boşaltılırken, yangın nedeniyle trafiğe kapatılan D-650 kara yolu kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

Yangın söndürme çalışmalarında görev alan helikopterden çekilen görüntülerde, yanan alanlar yoğun şekilde gözler önüne serildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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