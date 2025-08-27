Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Salihiye Mahallesi'nde saat 14.10 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda orman işletme ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yangına 2 helikopterle havadan, 28 yangın söndürme aracı ve iş makinesi ile ise karadan müdahale edildi. Alevler, yayılmadan saat 16.30 itibarı ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA