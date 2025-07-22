Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Adapazarı'nda çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Kömürlük Mahallesi yakınlarında, Kuzey Marmara Otoyolu gişeleri çıkışındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işletme ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan helikopterle, karadan ise arazözlerle müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ve yerleşim yerlerini tehdit etmeyen yangın sonrası, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Ayrıca, Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da çıkan ormanlık yangınına ise müdahale devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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