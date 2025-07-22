Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Sakarya'da başlayan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangınında alevler dumanlara dönüşerek kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yetkililer alevlenme riskine karşı uyarılarda bulundu.

Sakarya'da çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangınında alevler bugün itibariyle yerini dumanlara bırakırken, bölge havadan dron ile görüntülendi.

Yangın, geçtiğimiz gün saat 17.15 sıralarında Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek birçok köyü etkisi altına aldı. Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köylerine doğru ilerlerken, bölge halkı seferber oldu. Geçtiğimiz gece tedbir amaçlı Kızılöz köyü boşaltılırken, dün de Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltılmıştı. Dün gece Bilecik-Sakarya kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu da boşaltılırken alevler Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Şifalı Tesisi'ne doğru ilerledi.

Alevler bugün yerini dumana bıraktı

Bölgede 2 gündür aralıksız devam yangına 464 personel, 72 arazöz, 22 su tankeri, 17 ilk müdahale aracı, 12 pikap, 2 dozer, 2 treyler ve gündüz hava araçları ile müdahale ediliyor. Alevler bu sabah itibariyle yerini dumanlara bırakırken, soğutma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bölgede incelemelerde bulunarak, "Şu an için herhangi bir alevlenme gözlenmiyor, soğutma çalışmaları havadan karadan devam ediyor. Ancak öğle saatlerinde yeniden alevlenme riski olabilir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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