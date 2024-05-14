Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda patlama: 1 ölü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda boya varilinin patlaması sonucunda yaralanan Selçuk Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda boya varilinin patlaması neticesinde yaralanan Selçuk Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda 6 Mayıs günü meydana gelen olayda, ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varil patladı. Olayda Selçuk Yılmaz, F.Y. ve A.K. çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti. Yaralılar ise Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilen Selçuk Yılmaz ve F.Y., ilçe hastanesindeki müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi. Buradaki tedavisinin ardından Yılmaz, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Selçuk Yılmaz Sakarya Akyazı 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

 FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

 Bahçeli, Eurovision 2024'ün şampiyonuna demediğini bırakmadı

Bahçeli, Eurovision 2024'ün şampiyonuna demediğini bırakmadı

 Miçotakis'in 'Terör örgütü' çıkışına müdahale eden Erdoğan'ın Hamas mesajı dünya basınında gündem oldu

Miçotakis'in "Terör örgütü" çıkışına müdahale eden Erdoğan'ın Hamas mesajı dünya basınında gündem oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title