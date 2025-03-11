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Okul müdürünü boğazından bıçaklayan şahıs hakkında karar

Okul müdürünü boğazından bıçaklayan şahıs hakkında karar
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, Rüveyde Güneş İlk-Ortaokulu'nun müdürü M.H. tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Sanığın akıl hastası olup olmadığını belirlemek için 3 hafta gözlem altına alınmasına karar verildi.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde okul müdürünün boğazını kesen sanığın adliyedeki süreci tamamlandı. Adliyedeki işlemler sonrasında sanığın akıl hastası olup olmadığını, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğunu ve bunun, kişinin davranışları üzerindeki etkilerini tespit etmek için ruh ve sinir hastalıklarında 3 hafta gözlem altına alınma kararı verildi.
Ferizli ilçesinde dün meydana gelen olayda, Rüveyde Güneş İlk-Ortaokulu'nun karşısında yaşayan ve bipolar bozukluğu olan M.H. (40) isimli şahıs, okulun zil sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okula gitti. Müdürün odasına kadar giden M.H., elindeki bıçakla 37 yaşındaki okul müdürü Emrah Coşkun'un boğazını kesti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı müdür, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Bipolar bozukluk hastası olan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Sanığın akıl hastası olup olmadığını, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğunu ve bunun, kişinin davranışları üzerindeki etkilerini tespit etmek için İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 hafta boyunca gözlem altında tutulması kararı verildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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