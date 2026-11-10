Sakarya'da odun yüklü kamyondaki yangın iki vatandaşın müdahalesiyle söndü

Sakarya'da odun yüklü kamyondaki yangın iki vatandaşın müdahalesiyle söndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişinde odun yüklü kamyonun alt kısmında çıkan yangın, yoldan geçen iki vatandaşın dikkati ve müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Vatandaşlar önce sürücüyü 'Araba yanıyor' diye uyarıp kamyonu durdurdu, ardından araçlarındaki suyla alevlere müdahale etti.
TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişinde seyir halindeki odun yüklü kamyonun alt kısmında çıkan yangın, yoldan geçen iki duyarlı vatandaşın dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Bolu'dan İstanbul'a gitmekte olan Ahmet Çalışkan ve Mahmut Alan, İstanbul istikametinde ilerleyen 54 AOZ 135 plakalı odun yüklü kamyonun alt kısmından alevlerin yükseldiğini fark etti. Durumu fark eden Alan ve Çalışkan, araçlarından kamyon sürücüsüne, "Araba yanıyor" diye bağırarak uyarıda bulundu.
Kamyonun önüne geçerek aracın durmasını sağlayan vatandaşlar, araçlarında bulunan suyla alevlere müdahale etti. Vatandaşların zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, alevlerin kamyonu sarması ve muhtemel bir facianın yaşanması önlendi.