Haberler

Sakarya'da nehre kapılan 10 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarında acı gelişme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan 10 yaşındaki Ahmed İdris'i arama çalışmalarının 10'uncu gününde, Sakarya Köprüsü mevkiinde çocuk cesedi bulundu. Bulunan cansız bedenin kayıp çocuğa ait olduğu değerlendirilirken, kesin kimlik tespiti incelemelerin ardından netleşecek.

Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde 21 Nisan'da meydana gelen olayda, bir akrabasıyla Sakarya Nehri kenarında balık tutan yabancı uyruklu Ahmed İdris (10), oltaya takılan balığı çıkarmak için beline ip bağlayarak suya indi. İdris'in belindeki ipin nehrin sert akıntısına dayanamayarak kopması üzerine, küçük çocuk akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Kesin kimlik tespiti bekleniyor

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından başlatılan ve 10 gündür devam eden arama tarama çalışmaları sonucunda bugün Sakarya Köprüsü mevkiinde suda bir çocuk cesedi bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan cansız bedenin, suda uzun süre kalması ve yüz bütünlüğünün bozulmuş olması nedeniyle olay yerinde net bir teşhis yapılamadı. Bulunan cesedin 10 gün önce kaybolan Ahmed İdris'e ait olduğu değerlendirilirken, kesin kimlik tespitinin yapılacak otopsi ve adli tıp incelemelerinin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

