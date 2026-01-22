Haberler

Eşini öldüren müzisyene mahkemeden ağırlaştırılmış müebbet kararı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, müzisyen İ.K., 12 yıllık eşi Simge Kodalak'ı öldürdükten sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davada sanık, olaydan dolayı pişman olduğunu ifade etti.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 12 yıllık eşi Simge Kodalak'ı (31) öldüren müzisyen kocanın davasında, mahkeme heyeti sanık hakkında 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Reisler Göleti mevkiinde 30 Aralık 2024'de meydana gelen olayda, emniyete gelen İ.K., 12 yıllık eşi Simge Kodalak'ı öldürdüğünü itiraf etti. Yapılan araştırma neticesinde de boyun bölgesinde delici alet yarası bulunan kadının cesedine ulaşıldı. Müzisyen eşi tarafından öldürülen Simge Kodalak'ın cenazesi, Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi Merkez Cami'de kılınan namazın ardından defnedildi, şüpheli koca ise tutuklandı.

Davada karar çıktı

Sanık İ.K., Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya İ.K. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz hakkı verile sanık İ.K., "Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm. Herkesin karşısında bir suçlu olmaktan çok utanıyorum. Keşke olmasaydı, çok pişmanım. Böyle olmaması gerekiyordu" dedi. Görüş bildiren cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti ise sanık İ.K. hakkında 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
