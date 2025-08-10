Sakarya'da Motosiklet Kazasında 25 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Hendek ilçesinde motosikletten düşen 25 yaşındaki Soner Köseoğlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan motosikletten düşen 25 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Çamlıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kontrolünü kaybettiği motosikletten düşerek kafasını yere çarpan 25 yaşındaki Soner Köseoğlu ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Köseoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
