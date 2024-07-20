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Sakarya'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D-140 kara yolunda motosikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Necdet Demir'e otomobil çarptı. Demir, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolunda motosikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Necdet Demir'e otomobil çarptı. Demir, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, D-140 kara yolu Balballı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.K. (24) idaresindeki 54 AAN 472 plakalı otomobil, motosikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Necdet Demir'e (68) çarptı. Kazada ağır yaralanan Necdet Demir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.S.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Necdet Demir Motosiklet Sakarya Akyazı Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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