Sakarya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Güven Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 54 NA 915 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 kadın hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA