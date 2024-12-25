Sakarya'da Motosiklet Hırsızları Tutuklandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 71 yaşındaki adamın motosikletini çalan iki hırsız jandarma ekiplerince yakalandı. Şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Arifiye ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki T.H. isimli vatandaş Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığına 54 LB 152 plakalı motosikletinin çalındığını beyan ederek başvuruda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekiplerince yapılan araştırmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin S.A. (23) ve U.O.K. (23) olduğu tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA