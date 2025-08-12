Sakarya'da Motosiklet Denetimleri Artıyor

Güncelleme:
Yaz aylarında artan motosiklet kullanımı nedeniyle Sakarya'da polis denetimleri sıklaşıyor. Trafik ekipleri, sürücülerin belgelerini kontrol ederek kask takmayanlara uyarıda bulunuyor ve kurallara uymayanlara ceza kesiyor.

Sakarya'da yaz aylarında artan motosiklet kullanımıyla birlikte polis ekiplerinin denetimleri de arttı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir genelinde halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Ada Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Uygulamada motosiklet sürücüleri başta olmak üzere diğer araç sürücüleri de tek tek durdurularak evrak ve belgeleri kontrol edildi. Kask takmayan motosikletlilere uyarıda bulunulurken, evrakı eksik olan veya trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
