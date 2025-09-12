Haberler

Sakarya'da Motosiklet Denetiminde 453 Bin Lira Ceza Kesildi

Sakarya'da Motosiklet Denetiminde 453 Bin Lira Ceza Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karapürçek ilçesinde yapılan motosiklet denetimlerinde toplamda 453 bin 611 lira ceza kesilirken, 197 motosiklet kontrol edildi. Uygulamalar, trafik güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde polis ekiplerince üç ayda gerçekleştirilen motosiklet denetiminde 453 bin 611 lira ceza kesildi.

Karapürçek ilçesinde 'Huzur Güven' uygulamaları çerçevesinde özellikle yaz aylarında artan motosiklet kullanımına yönelik denetimler, trafik güvenliğini sağlamak gayesiyle yoğunlaştırıldı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını barındıran son uygulamalarda toplam 197 motosiklet denetlendi. Yapılan kontrollerde 45 motosiklete çeşitli kural ihlalleri sebebiyle toplam 453 bin 611 TL idari para cezası uygulanırken, eksikleri tespit edilen 8 motosiklet ise trafikten men edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
2 polisi şehit eden saldırgan, av meraklısı babasıyla atış talimi yapmış

Telefonu incelendi! 2 polisi şehit eden caniyle ilgili çarpıcı detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! Nuri Şahin Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig'e geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.