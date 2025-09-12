Sakarya'da Motosiklet Denetiminde 453 Bin Lira Ceza Kesildi

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde polis ekiplerince üç ayda gerçekleştirilen motosiklet denetiminde 453 bin 611 lira ceza kesildi.

Karapürçek ilçesinde 'Huzur Güven' uygulamaları çerçevesinde özellikle yaz aylarında artan motosiklet kullanımına yönelik denetimler, trafik güvenliğini sağlamak gayesiyle yoğunlaştırıldı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını barındıran son uygulamalarda toplam 197 motosiklet denetlendi. Yapılan kontrollerde 45 motosiklete çeşitli kural ihlalleri sebebiyle toplam 453 bin 611 TL idari para cezası uygulanırken, eksikleri tespit edilen 8 motosiklet ise trafikten men edildi. - SAKARYA