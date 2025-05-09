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Sakarya'da Motokurye Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Motokurye Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen korkunç trafik kazasında, hafif ticari aracın çarptığı motokurye Bulut Faruk Filya hayatını kaybetti. Kazadan sonra araç sürücüsü kaçarak kayıplara karıştı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde gece saatlerinde hafif ticari aracın çarptığı motokurye olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 02.50 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.P. kontrolündeki 54 YR 859 plakalı hafif ticari araç, Bulut Faruk Filya idaresindeki 54 AJR 940 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet paramparça oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motokurye Bulut Faruk Filya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçların aldığı hasar ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Öte yandan, kaza sonrası kaçarak kayıplara karışan hafif ticari araç sürücüsü U.P.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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