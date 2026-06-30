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Otomobil menfeze uçtu: Anne ile kızı hayatını kaybetti, sürücü yaralandı

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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin menfeze düşmesi sonucu anne Ayla Gündüz (53) ve kızı Büşra Gündüz (30) hayatını kaybetti, sürücü H.G. yaralandı.

Sakarya'da kontrolden çıkarak menfeze düşen otomobilde anne ile kızı hayatını kaybederken, sürücü yaralandı.

Kaza, Ferizli ilçesi Sinanoğlu Mahallesi D-650 kara yolu Karasu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. (56) idaresindeki 41 BG 448 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sağ tarafındaki menfeze düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.G. ile yanındaki Ayla Gündüz (53) ve Büşra Gündüz (30) yaralandı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ayla Gündüz ile Büşra Gündüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücünün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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