Sakarya'da Mahsur Kalan Sokak Köpeği İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Adapazarı'nda bir boş arazideki üstü kısmen kapalı kuyuda mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Kuyudan kurtarılan köpek, çalıların arasına kaçtı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde boş arazide üstü kısmen kapalı olan kuyuya düşerek mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yağcılar Mahallesi'nde köpek sesi üzerine bölgeye giden vatandaşlar, boş arazide üstü kısmen kapalı kuyunun içinde köpeğin mahsur kaldığını gördü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, köpek yakalama aletiyle çalışma gerçekleştirirken köpek, aleti ısırarak kopardı. Halatla çalışmalarına devam eden ekipler, uzun uğraşlar neticesinde köpeği bulunduğu yerden çıkarttı. Kuyudan kurtarılan sokak köpeği, çalıkların arasından kaçarak gözden kayboldu. - SAKARYA