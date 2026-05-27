Sakarya'da acemi kasaplar acilleri doldurdu: "Amca beni yaktın"

Sakarya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan çok sayıda vatandaş, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu. Parmağından yaralanan bir gencin 'Amca beni yaktın' sitemi ise gülümsetti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmek için harekete geçen vatandaşlardan bazıları, kesim işlemini gerçekleştirirken talihsiz kazalar yaşadı. Dikkatsizlik sonucu bıçak ve satırla kendini kesen ya da kurbanlık hayvanların darbelerine maruz kalan vatandaşlar soluğu hastanelerde aldı. Özellikle el, kol, ayak ve bacak bölgelerinden yaralanan acemi kasaplar, başta Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere kentteki hastanelerin acil servislerine akın etti.

"Amca beni yaktın"

Kendi besi çiftliğinde kurban kesimi yaparken başparmağından yaralanan 28 yaşındaki Orhan İlten, tedavisinin ardından yaşadığı talihsizliği anlattı. İlten, "Hayvanı caraskala alıp, havaya kaldırmıştık. O arada amcamın elinden bıçak kaydı parmağıma geldi. Böyle ufak kazamız oldu, çok şükür 4 dikişle atlattık. Dikkat edin, acele etmeyin. Amca beni yaktın. Paniğe gerek yok, sakinlikle her şey oluyor. Yarım saat, bir saat geç olabilir ama temiz olsun, kazasız olsun. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
