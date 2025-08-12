Sakarya'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Para Cezası

Sakarya'da polis tarafından gerçekleştirilen kumar operasyonunda bir işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı ve kumar oynayan 4 kişi toplam 36 bin 988 TL para cezasına çarptırıldı.

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen kumar operasyonunda, kumar oynamaya yer ve imkan sağlayan işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı, kumar oynadıkları tespit edilen 4 şahsa ise 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince kumar oynayan ve oynatan şahıs ile işyerlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede Adapazarı ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi. Kumar oynamaya yer ve imkan sağlayan işletme sahibi R.B. hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynadıkları tespit edilen 4 şahsa ise toplam 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı. - SAKARYA

