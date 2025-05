Sakarya'da Küfür Sebebiyle Kavga: 15 Yaşındaki Çocuk 17 Yaşındakini Bıçakladı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde küfür sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada 15 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre, S.D. (17) ile A.T. (15) arasında küfür sebebi ile tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.T., yanında bulundurduğu bıçak ile S.D.'yi yaraladı. Bacağından yaralanarak kanlar içerisinde kalan S.D.'nin yardımına bölgedekiler koştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. 15 yaşındaki A.T. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA