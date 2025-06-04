Sakarya'da Korkunç Kaza: Cip Kamyona Saplandı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Korkunç Kaza: Cip Kamyona Saplandı, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir cip, kamyona çarparak adeta ok gibi saplandı. Kazada cipte sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda cip, kamyona adeta ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada kağıt gibi ezilen cipte sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukova ilçe girişinde bulunan Bölge Trafik denetleme istasyonu mevkiinde meydana geldi. Bilecik istikametinde ilerlemekte olan Bahadır Yavuz (38) idaresindeki 16 EAE 14 plakalı Nissan marka cip, aynı istikamete seyir halinde olan 33 VY 470 plakalı kamyona adeta ok gibi saplandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, adeta kağıt gibi ezilen aracın içerisinde sıkışan sürücü Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cansız bedeni hastane morguna sevk kaldırıldı. Kaza sebebi ile bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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