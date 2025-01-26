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Sakarya'da Kontrolden Çıkan Araç Park Halindeki Tıra Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Kontrolden Çıkan Araç Park Halindeki Tıra Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde D-100 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşıdan gelen otomobil park halindeki tıra çarparak saplandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, park halindeki tıra ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

D-100 karayolu İstanbul istikameti Aşağıderköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Doğan Ergül idaresindeki 06 EPD 141 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak park halindeki tıra adeta ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ergül'ün cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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