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Sakarya'da Kargo Aracında Kaçak Tütün ve Sigara Ele Geçirildi

Sakarya'da Kargo Aracında Kaçak Tütün ve Sigara Ele Geçirildi
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde, özel bir kargo firmasının logolarını kullanan 2 şüpheli, kargo aracı görünümündeki minibüsle kaçak tütün ve elektronik sigara taşırken jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda büyük miktarda kaçak malzeme ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Özel bir kargo firmasının logolarını kullanarak kargo aracı görünümündeki minibüsle tütün ve elektronik sigara kaçakçılığı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince Sakarya'nın Hendek ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, özel bir kargo firmasına ait logoları kullanarak kargo aracı görünümündeki minibüsle kaçak sigara ve tütün sevk etmek isteyen Ü.Y. (57) ve O.Y. (28) isimli şüpheliler, Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 350 bin 800 adet dolu makaron, 85 kilogram kıyılmış tütün, 300 paket kaçak sigara, 64 adet elektronik sigara ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Y. adli kontrolle serbest bırakılırken, O.Y. tutuklandı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince yapılan incelemede şüphelilerin 12 Kasım 2024 tarihinde Adana'dan Hendek ilçesine getirilen tırda 8 milyon 500 bin boş makaron ve 5 ton tütün ele geçirilmesi olayında yakalanıp tutuklanan O.F.Y. ile bağlantılı oldukları ve farklı yöntemlerle kaçakçılık arayışı içerisinde oldukları tespit edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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