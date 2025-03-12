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Sakarya'da Kamyonet Yön Tabelasına Saplandı, Sürücü Ağır Yaralı

Sakarya'da Kamyonet Yön Tabelasına Saplandı, Sürücü Ağır Yaralı
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde D-650 kara yolunda kontrolden çıkan kamyonet, yön tabelasına çarparak saplandı. Sürücü ve bir yolcu yaralandı, sürücünün durumu ciddiyetini koruyor.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesine kontrolden çıkan kamyonet, yön tabelasına ok gibi saplandı. Kağıt gibi ezilen kamyonetin kupa kısmından çıkarılan ve ağır yaralanan sürücünün durumu ciddiyetini koruyor.

D-650 kara yolunun Yukarıkirazca Mahallesi mevkii Bilecik istikametinde meydana gelen kazada, S.Y. idaresindeki 16 Z 6745 plakalı Isuzu marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yön tabelasına adeta ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada kamyonette yolcu olarak bulunan S.B. ve sürücü S.Y. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü S.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, meydana gelen kaza sebebiyle D-650 kara yolunun Bilecik istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine dönerken trafik yoğunluğu ve kaza yapan kamyonet havadan görüntülendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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