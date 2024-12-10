Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" çıkışı! Yeni yönetime uyarısı var

 Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi

Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler

 Esad'la ilgili 'Türkiye' iddiasına Dışişleri'nden yalanlama

Esad'la ilgili "Türkiye" iddiası! Dışişleri'nden açıklama var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz

Erdoğan'ın sözlerinin adresi belli gibi: İzin vermeyiz

Kalp cerrahı, otomobilinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Okan Dericioğlu, hastane yolunda park halindeki otomobilinde başına bantlanmış poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu. Vücudu ve aracında herhangi bir kan izine rastlanılmayan doktorun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Karakamış Mahallesi'nde şüpheli ölüm olayı yaşandı. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi mevkiinde hastane yolunda park halindeki otomobilin içerisinde hareketsiz şekilde duran kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kalp cerrahı, otomobilinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

KALP CERRAHI OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrollerde 34 NC 7737 plakalı Mercedes marka otomobil içerisindeki kişinin hayatını kaybettiği tespit etti. Polis ekipleri, yaptığı incelemelerde şahsın, Yenikent Devlet Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahı olarak görev yapan Op. Dr. Okan Dericioğlu olduğu belirlendi.

Kalp cerrahı, otomobilinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

VÜCUDUNDA VE ARACINDA KAN İZİ YOK

İncelemelerde doktorun vücudunda ve aracında herhangi bir kan izine rastlanmadı. İlk belirlemelere göre; Dericioğlu'nun başına geçirilen poşeti bant ile sarmak suretiyle boğulma neticesinde öldüğü değerlendiriliyor. Doktorun kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Öte yandan; olay yerindeki incelemelerin sonrasında otomobil, bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi.

Kalp cerrahı, otomobilinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
img

Beşar Esad için Rusya'dan yeni açıklama
img

İsrail, Suriye'de ne yapmaya çalışıyor? Bakan Fidan'ın yanıtı bir hayli net
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt:

Hangi vicdansız yaptı, zaten doktor kıtlığı var..

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Tabii Spor nasıl izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD yayın linki Emeklilere kaplıca bedava mı, şartları ne? VAR kayıtları ne zaman açıklanıyor 10 Aralık Salı? Sivasspor Galatasaray / Beşiktaş Fenerbahçe VAR kayıtları açıklandı mı, SON DAKİKA! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (10 Aralık 2024) Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret toplantısı kaç defa yapılacak? Aşk Evlilik Boşanma final mi yapıyor, bitti mi? Aşk Evlilik Boşanma neden final yaptı? 11 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 11 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? MasterChef eleme adayları kim? 10 Aralık Salı bugün kimler potada? Okan Dericioğlu neden öldü, kim öldürü? Okan Dericioğlu kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.