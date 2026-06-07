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Sakarya'nın 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya'nın 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Sakarya'da jandarma ekiplerince 3 ilçede düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı, çok miktarda kaçak tütün ürünü, elektronik sigara ve sahte içki ele geçirildi.

Sakarya'da jandarma ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 3 ilçede düzenlenen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok miktarda kaçak tütün ürünü, elektronik sigara ve sahte içki ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadeleye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Hendek, Serdivan ve Karasu ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik operasyon başlattı. Cumhuriyet savcılığı koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda; 18 bin 300 adet doldurulmuş makaron, 15 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, 205 adet kaçak sigara, 31 adet elektronik cihaz sigara ve 25 adet elektronik sigara ele geçirildi. Aramaların devamında ayrıca kaçak içki üretimine yönelik; 10 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, 10 litre sahte votka, 2 litre sahte şarap, 2 litre sahte viski, 12 adet 10 ml. aroma verici kit ile 1 adet 100 ml. anason yağı bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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