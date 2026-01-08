Haberler

3 ton tütünün ele geçirildiği kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

3 ton tütünün ele geçirildiği kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 ton 100 kilogram tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 ton 100 kilo gram tütün ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılığa izin vermiyor. Bu çerçevede Serdivan ilçesinde S.D.(29), H.S.(43), İ.Ö.(37) ve Y.E.(36) isimli şahısların ikametlerinde ve iş yerinde yapılan aramada; 3 ton 100 kilogram tütün, 200 bin adet boş, 50 bin adet doldurulmuş makaron, 2 adet sigara sarma makinesi, 3 adet hava nem kurutucu makinesi, 1 adet hava kompresörü ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınarak hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

