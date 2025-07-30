Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılığa geçit vermiyor. Bu çerçevede Erenler ilçesinde yapılan operasyonda, 12 bin 350 adet dolu makaron, 43 paket kaçak sigara, 1 ruhsatız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Olaya ilişkin H.K. (27) gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA