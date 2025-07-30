Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı

Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 12 bin 350 adet dolu makaron, 43 paket kaçak sigara, 1 ruhsatız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılığa geçit vermiyor. Bu çerçevede Erenler ilçesinde yapılan operasyonda, 12 bin 350 adet dolu makaron, 43 paket kaçak sigara, 1 ruhsatız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Olaya ilişkin H.K. (27) gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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