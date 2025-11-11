Haberler

Sakarya'da Kaçak Ürünlere Yönelik Üç Ayrı Operasyon

Güncelleme:
Sakarya'nın Serdivan, Adapazarı ve Karasu ilçelerinde düzenlenen polis operasyonlarında çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Serdivan, Adapazarı ve Karasu ilçelerinde polis ekipleri tarafından üç ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Serdivan, Adapazarı ve Karasu ilçelerinde üç ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda S.B., D.F. ve M.Ş.A. isimli şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 250 bin 420 adet boş makaron, 16 bin 800 adet dolu makaron, bin 873 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 931 paket 100'er gramlık paketli tütün mamulü, 40 kilogram açık tütün, 2 adet elektronik sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 200 adet yeni nesil ısıtmalı sigara, 2 adet 5 litrelik plastik şişelerde yapma alkollü içki ve 15 adet yarım litrelik pet şişelerde yapma alkollü içki ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
