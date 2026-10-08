Sakarya'da kaçak kozmetik operasyonunda 10 bin 700 dolgu ürünü ele geçirildi

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Sakarya'da halk sağlığını tehdit eden sahte ve güvensiz ürünlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, otoyol gişelerinde durdurulan bir araçta 10 bin 700 adet gümrük kaçağı kozmetik dolgu ürünü ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak kozmetik ürünlerine yönelik çalışmalarında yapılan fiziki ve teknik takibin ardından ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde operasyon gerçekleştirildi. Durdurulan ve M.Y. (30) idaresindeki araçta yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek istendiği değerlendirilen 10 bin 700 adet gümrük kaçağı kozmetik dolgu ürünü el ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı