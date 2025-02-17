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Sakarya'da Kaçak Kazı Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde, ormanlık alanda kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceceler Mahallesi'nde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese gelen ekiplerce Y.Ö. (37), C.T. (62), B.G. (43), Ö.Ö. (48), B.D.(44) ve İ.A.(41) isimli şahıslar 3 adet çapa, 2 adet keski, 1 balyoz, 1 kürek, 1 kazma, 1 çekiç ve 1 manivela ile birlikte yakalandı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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