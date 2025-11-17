Haberler

Sakarya'da Kaçak Göçmen Sevkiyatına Durdurma

Güncelleme:
Doğu illerinden Sakarya'ya kaçak göçmen sevkiyatı yapıldığı tespit edilen iki şüpheli, kullandıkları ticari taksiyle yakalandı. Araçta bulunan 3 düzensiz göçmen deport edildi, şüphelilerden biri tutuklandı.

Doğu illerinden Sakarya'ya kaçak göçmen sevkiyatı yapacağı tespit edilen iki şüphelinin kullandığı ticari taksi Anadolu Otoyolu'nda yakalandı. Taksi içinde bulunan 3 düzensiz göçmen deport edilirken iki şüpheliden biri tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, doğu illerinden şehre kaçak göçmen sevkiyatı yapacağı tespit edilen M.B. (55) ve S.S. (58) isimli şahısların kullandığı ticari taksi, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Hendek geçişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından deport edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.B. (55) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.S. (58) tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Haberler.com
