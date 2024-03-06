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Sakarya'da Jandarma Ekipleri Denetim ve Operasyon Raporunu Yayınladı

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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nın Şubat ayı içerisinde gerçekleştirdiği denetim ve operasyonların faaliyet raporu yayınlandı. 886 şahıs yakalanırken, 2 adet kalaşnikof ele geçirildi.

Sakarya'da jandarma ekiplerinin Şubat ayı içerisinde gerçekleştirdikleri denetim ve operasyonların faaliyet raporu yayınlandı. Çeşitli suçlardan aranan 886 şahıs yakalanırken, 2 adet kalaşnikof ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacı ile denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerinin Şubat ayında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin raporu yayınladı. Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğünce 7 bin 229 asayiş devriye faaliyeti düzenlendi. Çeşitli suçlardan aranan 886 şahıs yakalanırken, 26 tabanca, 29 av tüfeği, 12 kurusıkı tabanca, 4 adet muhtelif şarjör, 5 kesici ve delici alet ile bin 151 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.

KOM ekipleri 2 adet kalaşnikof ele geçirdi

Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünce 244 olaya müdahale edildi. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 11 kilo 961 gram kubar esrar, 215 gram skunk, 253 adet uyuşturucu hap, 244 gram metamfetamin, 3 bin 55 gram bonzai, 44 kök kenevir, 8 adet hassas terazi, 61 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 793 kilogram tütün, 923 bin 495 adet dolu makaron, 283 bin 956 adet boş makaron, 6 adet makaron makinesi, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilirken 282 şahıs ise yakalandı. Yakalanan şahıslardan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 müstehcen içerikli internet sitesi engellendi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK ile DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlarca haklarında yapılan işlemler sonrasında serbest bırakıldı. FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanan 1 şahısta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Siber Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen sanal devriyeler esnasında ise sosyal medya üzerinden yapılan suç içerikli paylaşımlara yönelik tespit edilen 48 şahıs yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. Ayrıca 42 yasa dışı bahis, 9 fishing (oltalama), 12 müstehcen içerikli internet sitesi engellendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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