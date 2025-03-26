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Sakarya'da İzinsiz Gösteri: 17 Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı

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Sakarya'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen izinsiz gösteride gözaltına alınan TKP Sakarya İl Başkanı ve 16 öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sakarya'da izinsiz gösteride gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

SAKARYA - Sakarya'da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz gösteri yapan grupta gözaltına alınan TKP Sakarya İl Başkanı ve 16 öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Sakarya'da izinsiz gösteri yapan grup kampüs çevresinde toplandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin "dağılın" ikazını dinlemeyen grup polisin müdahalesiyle dağılırken, aralarında Türkiye Komünist Partisi Sakarya İl Başkanı Tuncay Köklü ve 16 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen 17 şahıs, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
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