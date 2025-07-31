Sakarya'da İşçi Yük Asansöründen Düşerek Hayatını Kaybetti

Sakarya'da İşçi Yük Asansöründen Düşerek Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir et ve tavuk entegre tesisinde meydana gelen olayda, yük asansörünün kancasının çıkması sonucunda düşen işçi Nurkan Bostan (51), hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde et ve tavuk entegre tesisinde yük asansörünün kancasının çıkması neticesinde düşen asansörde bulunan işçi, hayatını kaybetti.

Karakamış Mahallesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde bulunan et ve tavuk entegre tesisinde meydana gelen olayda, tesiste çalışan işçi Nurkan Bostan'ın (51) bindiği yük asansörü kancasının yerinden çıkması neticesinde 1 kat aşağıya düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Bostan, bölgeye sevk edilen ambulansla Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Bostan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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