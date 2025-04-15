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Sakarya'da İkinci Kattan Düşen Kadın Yaralandı

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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 23 yaşındaki bir kadın, iş merkezinin ikinci katından düşerek ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen kadının annesinin feryadı yürekleri dağladı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 23 yaşındaki kadın, ikinci kattan düşerek yaralandı. Kanlar içinde kalan kadını yerde görenler olay yerine koştu. Kadının hastaneye kaldırıldığı esnada annesinin, "Oy kuzum" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

Arifbey Mahallesi Şafak Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Ü.K. (23) iş merkezinin ikinci katından beton zemine düştü. Vatandaşlar kanlar içinde kalan kadının yanına koşarak yardım etmeye çalışırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İkinci kattan düşerek yaralanan kadının annesinin hastane önünde, "Oy kuzum" diyerek feryat etmesi ise yürekleri dağladı. Kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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