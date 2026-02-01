D-650 kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde D-650 kara yolu Atatürk Stadyumu mevkisinde meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 54 AAP 060 plakalı otomobil ile 54 AJS 959 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de refüje savruldu. Araçlardan biri refüj kaldırımına çarparak, diğeri ise refüjde bulunan aydınlatma direğine saplanarak durabildi. Kazada 1'i sürücü olmak üzere 3 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çarpışma sonrasında yola saçılan araç parçaları nedeniyle trafik yaklaşık 1 saat tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, hasarlı araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA