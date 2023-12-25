Sakarya'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda aynı istikametteki iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Pamukova İstikametinden Sakarya istikametine giden N.C yönetimindeki 67 ACG 939 plakalı otomobil ile aynı istikamete seyir halinde olan Y.A. yönetimindeki 54 ARA 389 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA