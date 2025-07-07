Sakarya'da İki Mahkum Cezaevinde İntihar Etti

Sakarya'da İki Mahkum Cezaevinde İntihar Etti
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan cezaevinde, cinayet ve uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu iki mahkum intihar etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 2 mahkum, cezaevinde intihar etti. Mahkumlardan birinin cinayet suçundan, diğerinin ise uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Olay, Ferizli ilçesinde bulunan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tutuklu bulunan Ramazan E. (67) ile Kadir B. (34) cezaevinde ölü bulundu. Ramazan E.'nin 2024 yılı Haziran ayında komşusunu silahla vurarak öldürdüğü, Kadir B.'nin ise uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu bulunduğu öğrenildi. İki mahkumun da kendini asarak intihar ettiği belirtildi.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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