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Hafta sonu eğlencesi felaketle noktalandı! İki iş insanı da artık hayatta değil

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Sakarya'nın Arifiye ilçesinden yüzmek için Kandıra'ya giden iki arkadaş, dalgalara kapılıp boğularak can verdi. İş insanı oldukları öğrenilen öğrenilen arkadaşların cenazesi, yapılacak otopsinin ardından toprağa verilecek.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinden yüzmek için Kandıra'ya gelen iki iş insanı boğularak hayatını kaybetti.

DALGALAR ARASINDA KAYBOLDULAR

Arifiye ilçesinde ikamet ettikleri ve iş insanı oldukları öğrenilen Ertuğrul Kubilay ve Mustafa Özdemir, hafta sonu yüzmek için Bağırganlı'ya geldi. Dalgalar arasında gözden kaybolan Ertuğrul Kubilay ve Mustafa Özdemir için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İki arkadaşın cenazesi çıkartılarak, morga kaldırıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Cenazelerin yapılacak olan otopsinin ardından Arifiye'de toprağa verileceği öğrenildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Kul senol:

Ecel gelmiş demekki

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