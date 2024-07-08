Hafta sonu eğlencesi felaketle noktalandı! İki iş insanı da artık hayatta değil
Sakarya'nın Arifiye ilçesinden yüzmek için Kandıra'ya giden iki arkadaş, dalgalara kapılıp boğularak can verdi. İş insanı oldukları öğrenilen öğrenilen arkadaşların cenazesi, yapılacak otopsinin ardından toprağa verilecek.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinden yüzmek için Kandıra'ya gelen iki iş insanı boğularak hayatını kaybetti.
DALGALAR ARASINDA KAYBOLDULAR
Arifiye ilçesinde ikamet ettikleri ve iş insanı oldukları öğrenilen Ertuğrul Kubilay ve Mustafa Özdemir, hafta sonu yüzmek için Bağırganlı'ya geldi. Dalgalar arasında gözden kaybolan Ertuğrul Kubilay ve Mustafa Özdemir için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İki arkadaşın cenazesi çıkartılarak, morga kaldırıldı.
OTOPSİ YAPILACAK
Cenazelerin yapılacak olan otopsinin ardından Arifiye'de toprağa verileceği öğrenildi