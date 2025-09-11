Sakarya'da İki Grup Arasında Kavga: 4 Ev Alev Alev, 2 Çocuk Yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 4 evin ateşe verildiği kavgaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 2 çocuğun silahla vurularak yaralandığı ve 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Küpçüler Mahallesi Küpçüler Caddesi'nde meydana gelen olayda, husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar ait 4 ev ateşe verildi, silahlar patladı. Kurşunların isabet ettiği Y.G. (8) ve E.G. (10) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında çocuklar hastaneye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken devam eden kavganın büyümesi üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Kavga ekiplerin uzun uğraşları neticesinde son bulurken, yangının meydana geldiği 4 ev kullanılamaz hale geldi. Hususa ilişkin olarak ise A.G, M.G, O.G, T.G. ve S.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAKARYA