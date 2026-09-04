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Akyazı'da Otobüs-Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Akyazı'da Otobüs-Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
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Sakarya Akyazı'da halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobildekilerin fındık toplamak için yola çıktığı öğrenildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde seyir halindeki 54 J 2061 plakalı halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada ağır hasar alan otomobilde sürücü M.B. ile yolcular E.K., E.C.B., F.B., S.B. ve halk otobüsü sürücüsü Ş.S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

Öte yandan otomobilde bulunanların fındık tarlasına fındık toplamak için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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